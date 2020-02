Es folgte eine Sturm- und Drangphase des österreichischen Serienmeisters. Die Frankfurter hingen unter anderem bei einer Corner-Serie der Mozartstädter schwer in den Seilen und hatten zudem in der 16. Minute Glück, als Goalie Kevin Trapp eine Chance von Daka zunichtemachte. Die Frankfurter machten erstmals in der 18. Minute in der Offensive auf sich aufmerksam: Keeper Cican Stankovic parierte einen Schuss des frei stehenden Daichi Kamada.