Aromapraktikerin: „Düfte bestimmen unser Leben“

In die Aromainsel kommen Menschen von jung bis alt. „Es ist ein ,Way of life‘. Die tägliche Anwendung mit ätherischen Ölen, fetten Pflanzenölen und Hydrolaten kann helfen, uns wohl zu fühlen. Sie können zum Beispiel bei Übelkeit, Kopfläusen, Problemen in der Pubertät, im Job und den Wechseljahren helfen sowie bem Immunsystem unterstützend wirken“, beschreibt Blöchl. In ihrem Shop in Traiskirchen und unterwegs bietet die ehemalige Managerin Aromafachberatung, Aroma-Anwendungen, AROMA-SNIFFIN’ Riechtraining nach Blöchl & Karner®, Aromatalks, Aromarunden in Schulen und Firmen, Kurse und Rhythmisches Körperbalancing an. Letzteres ist eine energetische Form der Körperarbeit, bei der ätherische Öle verwendet werden. „Ich habe Kunden, die vor der Arbeit zu mir kommen, um entspannt in den Tag zu starten. Oder sie kommen danach, um einen Kurzurlaub aus dem Alltag zu nehmen. Ein Kunde nennt mich seine persönliche Energietankstelle“, lacht Blöchl.