Kurz vor neun Uhr in der Früh wurde eine geschockte 32-Jährige von der durch Anrainer alarmierten Polizei in einem Mehrparteienhaus in der Wohlmutstraße angetroffen. Die Frau hatte offenbar durch mehrere Schüsse aus einer Softair-Pistole blaue Flecken erlitten. Als die Uniformierten an die Wohnungstüre hämmerten, öffnete der Lebensgefährte freiwillig die Türe.