Metal-Fans lieben Sex im Auto, Rap-Hörer geben Gas

Intim: Beim Unterpunkt „Sex im Auto“ gaben 75 Prozent der Heavy-Metal-Fans an, bereits eine sexuelle Erfahrung in einem Fahrzeug erlebt zu haben. Skurril: Dabei wird jedoch vorrangig nicht immer Metal gehört. Marvin Gayes „Let‘s Get It On“ ist das meistgewählte Lied, um die Leidenschaft in Schwung zu bringen. Songs von AC/DC rangieren dabei vergleichsweise erst auf Platz sechs. Schlusslicht bei dieser Fragestellung bildeten Liebhaber von R‘n‘B- und Soul-Musik.