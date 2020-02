Gerüchte um leere Supermarktregale und Hamsterkäufe wie in Tirol sind derzeit Gesprächsstoff. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverband Österreich, hielt am Freitag fest, dass derzeit mit dem täglichen Einkauf noch zusätzlich besonders haltbare Nahrung gekauft werde, von Hamsterkäufen könne aber keine Rede sein. Ein „Krone“-Lokalaugenschein in Wien bestätigt diese Aussage.