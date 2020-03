Zubereitung: Zuerst die Schokolade in kleine Stückchen brechen, im Wasserbad oder in der Mikrowelle schonend zerlassen. Eine ganze geschälte Banane mit der Gabel oder den Händen zerquetschen und gemeinsam mit der Butter in die warme Schokolade rühren. Noch einmal kurz aufwärmen, bis sich eine annähernd glatte Flüssigkeit bildet. Die Eier trennen und die Dotter in einer großen Schüssel mixen. Die Schokoladensauce langsam dazu rühren. Mit dem Whiskey verfeinern. Die Eiklar steif schlagen und vorsichtig unter die Schokoladencreme ziehen. Im Kühlschrank die Masse zumindest eine Stunde abkühlen lassen. Vor dem Servieren die halbe Banane in dünne Scheibchen schneiden und das Mousse damit dekorieren.