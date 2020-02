„Elfjährige“ wird im Netz von Erwachsenen bedrängt

Sloan Ryan, eine Mutter und Internet-Spezialistin aus den USA, wollte genau wissen, was passiert, wenn ein junges Mädchen online geht. Also verwandelte sie sich mithilfe von Maskenbildnern und Arbeitskollegen - sie arbeitet für „Bark“, eine Firma die Online-Content überwacht - in eine 15-Jährige und erstellte ein Fake-Profil. Kaum war es auf Instagram und Kick online, trudelten auch schon die ersten Nachrichten ein. „Du bist hübsch“, „Willst du chatten?“ oder „Schick mir ein Foto von dir“. Einer wollte sie gar dazu überreden, dass der vermeintliche Teenager ihm täglich ein Foto von ihr schicke. Doch damit nicht genug: Ryan erhielt auch ungefragt Nacktfotos von erwachsenen Männern.