Am Dienstag kam es in Hall auf einem Schutzweg zu einer Kollision zwischen einem dunklen SUV und einer 23-jährigen Fußgängerin, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 23-Jährige, die mit einem Kinderwagen unterwegs war, wurde dabei leicht verletzt. Die Lenkerin des Fahrzeugs verließ die Unfallstelle laut Polizei aber ohne zu anzuhalten. Nun werden Zeugen gesucht.