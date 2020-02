Bootsfahrten Richtung Lesbos geplant

Dass diese Drohung nun offenbar Realität geworden sei, verbreitete sich wie ein Lauffeuer in türkischen und sozialen Medien. Wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete, machten sich in Folge Hunderte Migranten in der Türkei auf den Weg in Richtung der EU-Grenzen. Fast 300 Migranten, darunter Syrer, Iraner, Iraker, Marokkaner und Pakistaner, erreichten am Morgen die Provinz Edirne an der Grenze zu Griechenland. Eine weitere Gruppe Migranten befand sich laut DHA im westtürkischen Canakkale, von wo aus sie mit Booten auf die griechische Insel Lesbos übersetzen wollte.