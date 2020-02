Beim täglichen Pressebriefing der Bundesregierung haben Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitagvormittag die wichtigsten Erkenntnisse und neuesten Vorgehensweisen in der Corona-Krise zusammengefasst. So läuft nun die offizielle Informationskampagne an, zudem nimmt am Nachmittag eine Taskforce „Corona“ ihre Arbeit auf. Weiterhin gibt es in Österreich fünf bestätigte Fälle - zwei in Tirol und drei in Wien -, 760 Testungen wurden mittlerweile durchgeführt.