Alle Welt lässt sich heuer von Beethoven bespielen - der Carinthische Sommer hat das mit seinem Motto in ein Wort gefasst und ist vom 10. Juli bis 29. August „feuertrunken“. Am Abend vor der Eröffnung gibt es kammermusikalische Pop-up-Konzerte in Ossiach, Bodensdorf und Villach. Bei der Eröffnung wird der Komponist mit dem Wiener Jeunesse Orchester und dem Percussionisten Martin Grubinger gewürdigt.