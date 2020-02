Die Philadelphia 76ers haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA am Donnerstag auch ohne ihre beiden verletzten All-Stars Ben Simmons (Rücken) und Joel Embiid (Schulter) die New York Knicks mit 115:106 besiegt. Das heimstärkste Team der Liga - nur zwei Niederlagen in 30 Spielen - gewann das 14. Match in der eigenen Halle in Serie.