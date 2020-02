Ein 37-jähriger Alkolenker aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr am 28. Februar 2020 gegen 1 Uhr, während des Höhepunktes des Sturmtiefs Bianca, mit seinem Pkw auf der B134 in Pichl bei Wels in Richtung Wallern. In der Ortschaft Malling verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf dem geraden Straßenverlauf mit hoher Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn ab. Er triftete über eine Böschung in das angrenzende Feld ab, wo sich das Fahrzeug mehrmals überschlug.