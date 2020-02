Bulgarien will 1000 Soldaten an die Grenze schicken

Bulgarien hat nach den Berichten die Grenzüberwachung zur Türkei am Land und im Schwarzen Meer verschärft. Das Land ist bereit, bis zu 1000 Soldaten an die rund 300 Kilometer lange Grenze zur Türkei zu entsenden, um die illegale Einreise von Migranten zu verhindern. Der bulgarische Verteidigungsminister Krassimir Karakatschanow erklärte am Freitag laut der bulgarischen Nachrichtenagentur Fokus, die Armee könne diese Zahl an Soldaten in das Grenzgebiet entsenden. So wie mit den griechischen Behörden stehe man laut Nehammer auch mit bulgarischen Beamten in Kontakt.