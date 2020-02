Die Verlegung des Europa-League-Rückspiels zwischen Salzburg und Frankfurt wegen des Wütens des Sturmtiefs „Bianca“ ist für die Hessen ein dickes Problem! Die Hütter-Crew prallt bereits am Sonntag auswärts auf Bremen. Der Liga-Vorletzte zeigte gestern kein Interesse, diese Partie zu verschieben. Geht ja auch schwer: Bereits am Mittwoch steht für Hinteregger und Co. das DFB-Cup-Viertelfinale an. Der Gegner zu Hause? Abermals Werder Bremen.