Bei den Bullen-Verantwortlichen liefen indes die Handy-Akkus heiß. Der Meister sollte laut Plan am Sonntag in Altach aufschlagen. Dagegen spricht jedoch ein Bundesliga-Statut, das besagt, dass „zwischen Pflichtspielen in nationalen und internationalen Bewerben zwei spielfreie Tage sein müssen“. Die Liga entscheidet heute, die anderen Spiele der 21. Runde finden wie geplant am Sonntag statt, obwohl einheitliche Beginnzeit vorgesehen ist. Aber Salzburgs Partie ist nicht mehr entscheidend bezüglich Meister- und Qualigruppe.