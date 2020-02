Was tun, wenn es in einer Schule plötzlich einen Corona-Verdachtsfall gibt? Das Bildungsministerium hat in einem Schreiben an die Bildungsdirektionen - früher die Landesschulräte - Coronavirus-Checklisten zusammengestellt, wie im Ernstfall an Schulen vorzugehen ist. Die Handlungsanweisung - die Bildungsinstitutionen sind verpflichtet, die Anordnungen der Behörde zu befolgen - unterscheidet sich je nachdem, ob sich die Betroffenen an der Schule befinden oder nicht. Auch den Eltern soll im Fall eines Verdachts ein Informationsblatt ausgehändigt werden.