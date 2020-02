Mit Marco Rossi (oben im Bild) scharrt bereits ein Nachfolger aus Österreich in den Startlöchern.

Er wird eine super Karriere in der NHL hinlegen, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Ich schaute mir öfters im Internet seine Highlights an, der Bursche spielt phantastisch, denkt auch viel mit, was heute bei dem hohen Tempo ungemein wichtig ist. Ich traue Rossi durchaus 15 Jahre in der NHL zu.