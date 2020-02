Der Wolfsberger wurde im Oktober in seiner Wohnung in Villach aufgegriffen. Der Mann war ebenfalls „high“; in seinem Auto fand die Polizei Amphetamin. Nach kurzem Aufenthalt im Klinikum kam der Mann in die Justizanstalt. Er war wegen diverser einschlägiger Delikte bereits zum Haftantritt ausgeschrieben.