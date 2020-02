Um kurz vor Mitternacht - dem Höhepunkt des Orkans - waren die Floriani in den Flachgauer Gemeinden vor allem mit umgestürzten Bäumen beschäftigt. „Bisher haben wir 15 Einsätze gehabt. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Wege“, berichtet Helmut Lugstein vom Landesfeuerwehrverband Salzburg. In Elixhausen stand zudem eine Küche in der Gschaidstraße in Vollbrand.