Bei bestätigter Infektion werden Kontakte überprüft

Ist ein Verdacht berechtigt, wird ein Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus durchgeführt. Ein Ergebnis liegt innerhalb weniger Stunden vor. Bei einer tatsächlichen Infektion werden der Patient sowie all jene, mit denen enger Kontakt bestand, entweder im Spital oder in häuslicher Quarantäne isoliert. Ein solcher Quarantänefall dauert 14 Tage. In der Zeit wird laufend überprüft, ob (noch) eine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht.