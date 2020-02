Ja, sie war Haiders Botin - „Überbringerin für Nachrichten und Geld“. 2007 habe sie in einer Wiener Bar den damaligen Finanzchef des ÖGB kennengelernt. Noch am gleichen Abend gab es das Angebot, doch drei Seen - Maltschacher, Hafner- und Ossiacher See - dem Land Kärnten anzubieten. Kaufmann-Bruckberger telefonierte sofort. Und das Ergebnis ist bekannt: Der verstorbene Landeshauptmann Jörg Haider kaufte die Seen um 42 Millionen Euro an. Viel zu teuer, heißt es heute. Unter anderem sollen im Kaufpreis 700.000 Euro Bestechungsgelder eingepreist gewesen sein.