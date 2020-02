„Bis jetzt haben wir fünf Einsätze gehabt. In Seekirchen, Hallwang, Eugendorf und Straßwalchen. In allen Fällen haben umgestürzte Bäume die Straßen blockiert. Wir sind gerade dabei, die Straßen wieder frei zu machen“, berichtet Helmut Lugstein vom Landesfeuerwehrverband. Auch in der Stadt war die Berufsfeuerwehr bei drei Einsätzen gefordert. „Ein Baum in Lehen ist umgestürzt, und die Baustellenabdeckung mussten wir in zwei Straßen sicherstellen“, heißt es von der Berufsfeuerwehr.