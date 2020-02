Ein 87-Jähriger aus Tragwein fuhr am 27. Februar 2020 um 14.15 Uhr mit seinem Pkw in Pregarten auf der Tragweiner Straße Richtung Tragwein. Bei der Kreuzung zur B 124 hielt er vorerst vorschriftsmäßig an, da er links auf die B 124 einfahren wollte, fuhr dann aber unvermittelt in die B 124 ein und prallte mit einem Lkw, gelenkt von einem 45-jährigen Kraftfahrer aus Linz, zusammen.