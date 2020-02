Eiskalt auch der zweiter Treffer von Raguz in Minute 50: Nach einem langen Einwurf von Holland nützte er diesmal einen Abpraller von Goiginger, um die Kugel aus kurzer Distanz in die Maschen zu knallen. Es war sein viertes Saisontor in seinem elften Europasup-Spiel. In der Liga brauchte Raguz indes für seine vier Tore 16 Spiele. Er ist eben der Linzer Mister Europacup - und vielleicht schon bald auch in Fodas Nationalmannschaft. Raguz sagte nach dem Spiel: „Ein super Abend für mich und die Mannschaft. Herzlichen Dank an meine Kollegen und die Fans für die tolle Unterstützung. Ich freue mich jetzt einmal auf die Länderspiele mit der U21.“