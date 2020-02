Eine schmale Kante, die unterhalb der Motorhaube verläuft, ist beim GTI in Rot, beim GTE in Blau und beim GTD in Silber ausgeführt. Ein durchgehendes LED-Band betont diese farbige Linie. Erstmals beleuchtet wird - als serienmäßige Fortsetzung des LED-Streifens - auch der Kühlergrill.