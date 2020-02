Neuen Bahnhof und Radhighway umsetzen

„Alte Ideen aus der Mottenkiste bringen nichts“, betonte Thomas Elsenbruch von den Grünen Absam, und spielte damit auf die zusätzliche Autobahnanschlussstelle an, die von der Bevölkerung abgelehnt wurde. Ein neuer Bahnhof in der Unteren Lend oder beim Reschenhof sowie die schnellere Umsetzung des Radhighways nach Innsbruck würden wesentlich mehr Entlastung bringen. Dafür müssten die Bürgermeister in Hall und Rum ihre Blockadehaltung aufgeben, notfalls auch das Land einschreiten.