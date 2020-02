Eine Dachbox erlaubt ein dickes Plus beim Urlaubsgepäck. Das sollte Autofahrern bares Geld wert sein, denn eine gute Dachbox gibt es nicht zum Niedrigpreis. In einem Test des ÖAMTC und seiner Partner überzeugten die teuren Exemplare am meisten, Billigmodelle zeigten teilweise Sicherheitsprobleme.