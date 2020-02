Insgesamt gibt es damit bereits fünf bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich, neben dem Paar in Tirol wurde Donnerstagmittag auch der Fall eines schwer erkrankten 72-Jährigen in Wien und eines weiteren Patienten bekannt. Am frühen Abend wurde mitgeteilt, dass auch dessen Ehefrau infiziert sei. Die Testergebnisse der Kinder sind noch ausständig.