Es ist ein Plädoyer für das Leben am Land, das die Regisseurin Teresa Distelberger in ihrem Film zeigt. Denn trotz Landflucht und Dorfsterbens hat sie Personen gefunden, die für ihre Heimat kämpfen: „Ich habe Menschen getroffen, die sich entschieden haben, an ihren Heimatort zurückzukehren oder einen Neustart am Land zu wagen und neue Impulse zu setzen“, berichtet die Regisseurin, die selbst am Land aufgewachsen ist.