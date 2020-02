Von dem Mann eingestandene Übergriffe trugen sich in seiner Wohnung und in einem Hallenbad in Lindau (Bayern) zu. Dabei soll es zu Oralverkehr und Berührungen im Genitalbereich gekommen sein. Einen Missbrauch im Schulgebäude stritt der Angeklagte ab. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann in der Schule einen der Buben auf den Schoß genommen und über der Kleidung gestreichelt.