Die Liga-Verantwortlichen erklärten am Donnerstagabend per Aussednung: „Die Bundesliga steht seit Bekanntwerden der Neuansetzung durch die UEFA mit beiden Bundesliga-Klubs in Kontakt und prüft alle zur Verfügung stehenden Szenarien in einem äußerst engen Termin-Korsett. Die Entscheidung über eine etwaige Spielverschiebung wird am morgigen Freitag erfolgen.“ Darüberhinaus versicherte man: „Da das Spiel FC Red Bull Salzburg gegen Cashpoint SCR Altach keinen Einfluss auf die bevorstehende Teilung in Meister- und Qualifikationsgruppe hat, finden die weiteren Spiele der 21. Runde der Tipico Bundesliga wie geplant am Sonntag, den 1. März um 17 Uhr statt.“