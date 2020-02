Dieses vierseitige Schreiben liegt der „Krone“ vor - und es zeigt exemplarisch, wieso in all den Jahren so wenig weiterging. Im April 2019 beschwerte sich die Chefin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Ilse Vrabl-Sanda, beim damaligen Justizminister Josef Moser heftig über das ihr per Erlass (!) vorgesetzte Eurofighter-Ermittlungsteam, das zum Teil aus den vorher nicht sehr erfolgreichen Bearbeitern und Aufsehern des Endlos-Verfahrens besteht.