Innerhalb von 15 Jahren um 1500 Imker mehr

3000 Imker gibt es derzeit in Tirol. Das sind um fast 1500 mehr als noch vor 15 Jahren. „Damals sah die Prognose düster aus. Doch dann wurde das Bienensterben öffentlich sehr diskutiert. Damit kam die Trendwende“, sagt der Imker-Präsident. Dass nun eine junge Firma als Vermittler zwischen potenziellen Imkern und Unternehmen als Sponsoren auftritt, das bewertet Hetzenauer skeptisch: „Man weiß ja nie, wie sich solche Initiativen entwickeln und ob es am Ende nicht nur ums Geschäft geht.“ Der Imker-Präsident hofft, dass sich Interessierte auch in Zukunft zuerst an den Imkerverband wenden: „Unsere Fachleute können umfassend informieren.“ Infos: tirolerimkerverband.at