Die Mutter (42) sitzt in der Mitte, links und rechts ihre zwei Söhne (19 und 22). Die Anklage wirft dem geschäftstüchtigen Trio aus Linz vor, seit 2013 Suchtgift nach Österreich eingeführt und gewinnbringend verkauft zu haben. 23 Kilo Cannabis stammten von der „familieneigenen“ Plantage in der bosnischen Heimat. Der Familienbetrieb soll auch noch mit drei Kilo Heroin gedealt haben, der 22-jährige Sohn darüber hinaus mit 3,1 Kilo Speed und 120 Gramm Kokain. Der Prozess wird kommende Woche (an zwei Tagen) fortgesetzt.