Frau in Video: „Das ist für alles, was du mir angetan hast"

Die Unfallgeschichte wollten die Beamten nicht so recht glauben - die Angaben der Frau seien zu widersprüchlich gewesen, teilte das Büro des Sheriffs mit. Sie nahmen das Handy der Verdächtigen unter die Lupe und stießen dabei auf Videomaterial, das Boone belastet. Darin fleht Torres seine Freundin um Hilfe an. Doch diese entgegnete lachend nur: „Das ist für alles, was du mir angetan hast.“