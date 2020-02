Im Ennstal ist Schotter begehrt, mehrere Bauunternehmungen betreiben Abbau. Die Gebrüder Haider erhielten nun die Genehmigung für den Abbau einer eiszeitlich-fossilen Terrasse in der Dipoldsau, zurzeit eine 1,3 Hektar große Wiese am Ennsufer. Die Grube wird mit ortsfremdem Aushub gefüllt, das heißt „Bodenaustausch“. Gegenüber befindet sich eine KZ-Gedenkstätte an ein Mauthausen-Außenlager. Relikte sind im Wald „Baron-Schacher“ erhalten, durch den die neue Zufahrtsstraße führt. „Bislang wurde nichts zerstört“, stellt Adolf Brunnthaler vom Komitee fest. Unklar ist, wie weit die Lkw das Gedenken stören. Der Gemeinderat von Weyer war einstimmig gegen den Abbau, hatte aber kein Mitspracherecht. Bürgermeister Gerhard Klaffner: „Wir sind als Nationalparkgemeinde daran interessiert, dass Schotterabbau in der Gegend zurückgefahren wird.“