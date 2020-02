Die Lieferzeit bei Hagleitner für spezielle Desinfektionsmittel hat sich von einer auf bis zu acht Wochen verlängert. Das Unternehmen mit 1.240 Mitarbeitern beliefert rund 20.000 Kunden, unter anderem Krankenhäuser, Pflegeheime, Hotels und Gastronomiebetriebe. Hagleitner produziert, forscht und entwickelt am Firmensitz in Zell am See und betreibt 26 Vertriebsstandorte in zwölf Ländern. Zuletzt lag der Jahresumsatz bei 125 Mio. Euro.