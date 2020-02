Mit eben Beethoven als Schwerpunkt, vom Startkonzert bis zum Beethoven-Tag am 23. August. „Da bringen wir in zwei Etappen in rund dreidreiviertel Stunden alle seine zehn Violinsonaten, mich begleitet meine Frau und Pianistin Ariane“, verweist Schmid auf einen Höhepunkt. Die gibt es ohnehin in Serie: Vom Wiener Klaviertrio mit Cellist Clemens Hagen über die Salzburger Musik-Geschwister Hanna, Gertrud und Bruno Weinmeister und dem schon in der Finalphase befindlichen Aryn-Quartett, ein „Herzenwunsch-Gastspiel“ für Schmid, und Mezzosopran Angelika Kirchschlager bis zu Diabelli-Variationen mit Herbert Schuch (Klavier) und Cellistin Julia Hagen. Und ein festliches Finale, bei dem sich Violin-Professor Schmid Mozarts weltweit (auch als Handyton) verbreiteter kleiner Nachtmusik „mal ganz seriös zuwenden will, das ist nämlich eine sehr komplexe und diffizile Komposition aus der schöpferischen Höhepunktperiode des Genies.“ Der Vereinsobmann bringt sich jedenfalls auch als Interpret höchst aktiv in das Diabelli-Festival ein.