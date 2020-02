Hauptverdächtiger leugnet

Der Wiener gilt als Haupttatverdächtiger. In seinem Pkw in Villach stellte die Polizei Ende Oktober 2019 rund 50 Gramm Amphetamin sicher. Der offensichtlich stark durch Drogen Beeinträchtigte war damals vorerst ins LKH Klagenfurt eingeliefert, in der Folge aber festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht worden. Gegen ihn bestand bereits eine Vorführung zum Haftantritt wegen anderer einschlägiger Delikte.