Diese Schnarchschiene wurde vom Nationalen Zentrum für Biotechnologie-Informationen wissenschaftlich getestet und hat sich schon bei vielen Kunden bewährt. Was sich zunächst unangenehm anhört, ist ein Segen für viele Schnarcher: Dank der „Boil-and-Bite“-Technologie passt sich die Schnarchschiene individuell an Ihren Mundraum an, sodass man diese während des Schlafens gar nicht spürt. Durch Fixierung der Position hält die Schnarchschiene den Unterkiefer und Zungengrund auf leichter Spannung. Die Atemwege verengen dadurch nicht so schnell, das Schnarchen wird verhindert.