Haft statt neues Leben

Für den Serben bleibt es daher bei der bisher verhängten Sanktion mit 13 Jahren Haft. Dabei hatte er sich mit seiner Kaffee-Bekanntschaft, die er als Lieferant in der Gastronomie kennengelernt hatte, den Start in ein neues Leben erhofft. Doch dann merkte die Frau, wie sie beim ersten Prozess schilderte, dass der Mann „eine aggressive Seite“ habe, dass sie sich in ihm getäuscht hatte. Der Versuch einer Aussprache führte zur Messerattacke, die als Mordversuch gewertet wurde.