Vor rund drei Jahren ist unbemerkt ein kleiner Asteroid bei der Annäherung an die Erde in deren Gravitationsfeld geraten und dann in eine Umlaufbahn eingeschwenkt. Seither kreist der maximal 3,5 Meter große Himmelskörper, dem der Katalogname 2020 CD3 verpasst wurde, als Mini-Mond um unseren Planeten.