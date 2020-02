Nach fast 19 Jahren im Profifußball sei es ein guter Zeitpunkt, einen Schlussstrich zu ziehen, sagte der Tiroler. Er absolviert ein Studium an der FH Eisenstadt, nun will er sich der Masterarbeit zum Thema Sportsponsoring im Fußball in Österreich widmen. Seinen letzten Einsatz hatte der Vater zweier Töchter Ende Oktober 2019 gegen seinen Ex-Club Austria Wien absolviert. Er wolle dem Fußball erhalten bleiben, kündigte Mader an. In welcher Funktion, das sei noch nicht klar.