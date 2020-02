Es entstand eine Schadenssumme im mittleren vierstelligen Eurobereich. Bei ihrer Festnahme im Jänner in Hall in Tirol stellte die Exekutive weiteres Diebesgut sicher. Auf ihren Beutezügen verwendeten sie eigens dafür hergestellte und professionell präparierte Behältnisse, hieß es. In drei Fällen gelang es, das Diebesgut zuzuordnen und den rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben. Die restliche Beute wurde laut Angaben des 57-Jährigen bereits in ihre Heimatländer gebracht.