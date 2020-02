Barrierefreie Bahnhöfe

Die Bahnhofsoffensive der ÖBB soll ebenfalls weitergeführt werden. So führte Ewald Jantscher, Regionalleiter der ÖBB, am Donnerstag aus, dass etwa der Kapfenberger Bahnhof bis 2020 barrierefrei umgebaut und erneuert wird. Der Umbau des Fehringer Bahnhofs soll bis 2021 abgeschlossen sein. Der Bahnhof Bad Mitterndorf sowie die Haltestelle Bad Mitterndorf-Heilbrunn sollen noch in diesem Jahr modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Neue Park & Ride- und Bike & Ride-Anlagen sollen neben Kapfenberg, außerdem in Kindberg, in Judenburg und bei der Haltestelle Allerheiligen-Mürzhofen entstehen.