So geht es jetzt politisch weiter

Wie geht es weiter: Am 17. März will Minister Anschober bei einem runden Tisch mit allen Parteien ein einheitliches, gemeinsames Vorgehen erarbeiten. Und in einer weiteren Runde in der „Krone“ sollen auch Vertreter des Handels und der Gastronomie in die Thematik einbezogen werden. Außerdem: Per sofort sollen Vertreter von Politik und Tierschutzorganisationen Kontakt mit Gleichgesinnten aufnehmen, um einen Tiertransportgipfel in Brüssel zu initiieren. Denn letztendlich geht es um eine europäische Lösung.