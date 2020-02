James Blunt besinnt sich auf seine Wurzeln und veröffentlichte am 25. Oktober sein neues Album „Once Upon A Mind“. Bereits im September erschien mit „Cold“ die erste Single - ein lebhaft sprudelnder Song über die Liebe. Nachdem er auf seinem letzten Album „The Afterlove“ mit elektronischen Klängen flirtete, kehrt James Blunt auf seinem neuen Album zu dem zurück, was er beherrscht wie kaum ein anderer: Zeitlose Songs schreiben, die Herz und Verstand gleichermaßen berühren. Genau diese Spritzigkeit von „Cold“ prägt auch die übrigen zehn Songs auf „Once Upon A Mind“, seinem insgesamt sechsten Studioalbum. Es ist ein Album reich an Höhepunkten, wie der ergreifenden Ballade „Monsters“, dem Pop-Swagger „5 Miles“ oder das Country-gefärbte „Halfway“.