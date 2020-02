Meldet sich aus dem Spital

Auf jeden Fall ist ein Rückspiel in Valencia derzeit unwahrscheinlich. Weil sich die Situation nicht bessert. Als das Spiel stattfand, war die Krankheit noch nicht in Valencia. Mittlerweile schon. In der Zwischenzeit meldete sich der Journalist aus dem Spital: „Es geht mir perfekt, niemand soll such sorgen machen, bin in sehr guten Händen. Ich habe die Symptome einer normalen Grippe, ich kann damit sogar arbeiten, “, ließ er aus dem Krankenhaus wissen.