Toth ersucht um Verständnis. „Ich habe diesen Prozess ein Jahr miterlebt und sehe, wie die Dynamik in so einer Gruppe ist. Wenn der Druck von außen da ist, schnelle Entscheidungen zu treffen und alles in der Öffentlichkeit ist, ist es nicht so leicht.“ Die nun angestrebte, auch nicht in Stein gemeißelte, Lösung mit allen Landesverbandspräsidenten im ÖTV-Präsidium favorisiert sie aber weiterhin nicht. „Ich bin nach wie vor kein Fan davon. Ich war immer dagegen und glaube, dass damit der Schritt in die Professionalisierung nicht gelingt. Aber wenn es das ist, was die breite Mehrheit findet, dann ist es ein demokratischer Prozess.“